Galatasaray'da Marcao 11'e dönüyor

Süper Lig'de cezası nedeniyle görev yapamayan Marcao, Marsilya maçında Galatasaray'ın en önemli kozu olacak.

Süper Lig'de cezası nedeniyle forma giyemeyen ama Avrupa'da yer alabilen Marcao, Galatasaray'ın en büyük güvencelerinden biri olacak.

NELSSON'A DA FAYDASI OLDU

Lazio maçında Nelsson ile beraber iyi bir görüntü çizen ve Danimarkalı stoperin performansını da yukarı çeken Brezilyalı stoper, Marsilya karşısında teknik direktör Fatih Terim'in en büyük savunma gücü olarak ortaya çıkacak.

Geriden oyun kurmada üst düzey tekniğe ve pozisyon bilgisine sahip olan Marcao'nun takıma dönüşünün, Lazio karşısında olduğu gibi takımın genel performansına da olumlu yansıması bekleniyor.



