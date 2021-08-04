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    Galatasaray'da yeni transferler St. Johnstone maçına hazır

    Galatasaray'da yeni transferler St. Johnstone maçına hazır

    Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, St. Johnstone maçının ilk 11'inde en az 4 değişiklik yapmayı planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 11:32
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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turu maçında yeni oyuncularına şans verecek. Sarı-kırmızılılar, yenilenmiş kadrosu ile İskoç rakibinin karşısına çıkacak.

    Tecrübeli teknik adam, St. Johnstone ile oynayacakları karşılaşmada öncelikle beklerini değiştirecek. Perşembe günkü karşılaşmada, Galatasaray’ın 2021-22 sezonundaki yeni bekleri ilk kez forma giyecek.

    YEDLIN YERİNE BOEY

    Fatih Terim, sağ bekte DeAndre Yedlin’in yerine Rennes kulübünden transfer edilen Sacha Boey’i ilk 11’de görevlendirecek.

    Galatasaray da yeni transferler St. Johnstone maçına hazır #1

    AANHOLT İLK 11’E

    Sol bekte ise bu kez PSV ile oynanan maçların aksine Ömer Bayram değil, yeni transfer Patrick van Aanholt olacak. Orta sahada da Galatasaray’da, PSV maçlarına göre önemli bir değişim yaşanacak.

    Galatasaray da yeni transferler St. Johnstone maçına hazır #2

    BERKAN KUTLU İLK MAÇINA ÇIKACAK

    Galatasaray’ın yaklaşık 1 ay boyunca transferi için yoğun mesai harcadığı ve Terim’in yeni sezonda ideal 11’ine koymayı düşündüğü Berkan Kutlu, Galatasaray forması ile ilk maçına çıkacak.

    Galatasaray da yeni transferler St. Johnstone maçına hazır #3

    TAYLAN FORMASINA KAVUŞUYOR

    Berkan ile yaklaşık 8 gündür takımla çalışan ve sakatlığını atlatan Taylan Antalyalı da herhangi bir sorun oluşmazsa perşembe günü ilk 11'de başlayacak.

    Galatasaray da yeni transferler St. Johnstone maçına hazır #4

    CICALDAU OYNAYAMIYOR

    Sarı-kırmızılıların 6.5 milyon euro bonservisle transfer ettiği Alexandru Cicaldau ise Universitatea Craiova ile UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi’nde görev yaparken, bu turda statü gereğince forma giyemeyeceği için 90 dakikada görev alamayacak.

    Teknik direktör Fatih Terim’in, orta sahada yine Aytaç Kara’ya görev verip, kanatlarda da Ryan Babel ile Kerem Aktürkoğlu’na şans tanıması bekleniyor.

    PSV ile oynanan rövanş karşılaşmasında olduğu gibi St. Johnstone mücadelesinde de en ileride Mustafa Muhammed’in oynama ihtimali yüksek. Fatih Terim'in, formundan memnun olduğu Diagne ile de başlaması sürpriz olarak değerlendirilmeyecek.

    Galatasaray da yeni transferler St. Johnstone maçına hazır #5

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