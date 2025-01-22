Galatasaray'dan Ahmed Kutucu açıklaması: Olumlu gidiyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu.

"HEM LİGDE ŞAMPİYON OLACAĞIZ HEM DE AVRUPA'DA FİNAL İSTİYORUZ"

Hatipoğlu şöyle dedi:

"Bu maçı kazanmak istiyorduk. Futbolda maalesef bu tip sonuçlar var. Lig ve Avrupa uzun maraton. Her iki ligde de namağlup olarak yolumuza devam ediyoruz. Hedeflerimizde değişiklik yok. Hem ligde şampiyon olacağız hem de Avrupa'da final istiyoruz. Takımımız ligin yarısını bu oyuncularla başarılı şekilde geçirdi. Ligde ve Avrupa'da aldığımız sonuçlar itibarıyla oyuncularımızı kutlamalıyız. Futbolda bazen hayal kırıklıkları olabiliyor. Bu maçı böyle değerlendirmek lazım. Biz bugün berabere kaldık ama haftaya Amsterdam'da Ajax'ı yenerek ilk 8'e kalarak bu oyuncularla yola devam edeceğiz. Buraya onlar getirdi. Biz Galatasaray olarak taraftar, camia, oyuncu olarak kenetlenerek mutlu sona götüreceğiz bu işi."

AHMED KUTUCU YANITI

"Ahmed Kutucu transferi ne durumda, savunmaya transfer olacak mı?" sorusunun ardından, İbrahim Hatipoğlu şu cümleleri kullandı:

"Buradan açıklama yapmak istemiyorum. Galatasaray ihtiyacı olan transferleri bu dönem yerine getirecek. Kimsenin şüphesi olmasın. İyi bir takımımız var, daha iyi olması için takviyeler yapacağız. Olumlu gidiyor. İsim vererek yönlendirme yapmak istemiyorum. Bugün konuşmamız gereken transfer değil hedeflerimize doğru ilerlemek ve Galatasaray forması terleten oyuncularımıza sahip çıkmaktır."

FERNANDO MUSLERA AÇIKLAMASI

Hatipoğlu, taraftarların tepki gösterdiği Fernando Muslera için gelen soruya şöyle cevap verdi: