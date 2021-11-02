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Galatasaray'dan TFF'ye seyirci başvurusu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın yüzde 100 seyirci kapasitesiyle yapılması için TFF'ye başvurdu.
- Haber Merkezi
- 02.11.2021 - 12:25
- Güncelleme : 02.11.2021 - 12:54
UEFA Avrupa Ligi,'nde perşembe günü Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçını %100 seyirci kapasitesiyle oynamak için TFF'ye 3 sayfalık bir başvuru yaptı.
TFF 9 Kasım'dan itibaren kapasiteyi %100’e çıkaracağını açıklamıştı.
KARAR TFF’DE
TFF, Sağlık Kurulu'nun değerlendirmesine göre karar verecek.
Burada karar verici UEFA değil yerel yönetimler.