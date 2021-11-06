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    Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru

    Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru

    Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında yaşanan kural hatası nedeniyle hükmen galibiyet için UEFA'ya başvuru yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2021 - 20:19
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 20:32
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    Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile karşılaştığı maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre Lokomotiv Moskova maçının hükmen galibiyet, kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvurunun yapıldığı duyuruldu.

    "GEREKLİ BAŞVURU YAPILMIŞTIR"

    Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray dan UEFA ya başvuru #1

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