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    Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosu

    Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosu

    Galatasaray perşembe günü Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda Oğulcan dahil 7 ismin olmaması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 16:57
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    Galatasaray, Neftçi Bakü maçı öncesi kadrosunu UEFA'ya iletti.

    OĞULCAN ÇAĞLAYAN DA KADRODA YOK

    Sarı-kırmızılıların ilettiği listede sakatlığı bulunan Fernando Muslera'nın yanı sıra Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor, Emre Akbaba ile birlikte yeni transferler Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan yer almadı.

    ETEBO KADRODA

    Galatasaray'ın listesine yeni transferler Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Oghenekaro Etebo, Emre Kılınç ve Arda Turan dahil edildi.

    Galatasaray ın Avrupa Ligi kadrosu #1

    İŞTE GALATASARAY'IN UEFA LİSTESİ

    Kaleciler: Okan Kocuk, Fatih Öztürk

    Savunmacılar: Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao

    Orta Sahalar: Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika

    Forvetler: Radamel Falcao, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.

    Galatasaray ın Avrupa Ligi kadrosu #2

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