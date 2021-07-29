Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi St. Johnstone

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV'ye elenen Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi, İskoç temsilcisi St. Johnstone oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 5-1 kaybeden temsilcimiz, rövanş maçında da 2-1 mağlup oldu.

Bu skorlarla rakibine mağlup olan Galatasaray, Devler Ligi'ne veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen sarı-kırmızılılar, şansını UEFA Avrupa Ligi'nde deneyecek.

RAKİP ST. JOHNSTONE

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.

MAÇLAR 5 VE 12 AĞUSTOS TARİHLERİNDE

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki karşılaşmalar, 5 ve 12 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, ilk karşılaşmayı İstanbul'da oynayacak.