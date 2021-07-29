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    Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi St. Johnstone

    Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi St. Johnstone

    Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV'ye elenen Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi, İskoç temsilcisi St. Johnstone oldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 15:20
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 16:01
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    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 5-1 kaybeden temsilcimiz, rövanş maçında da 2-1 mağlup oldu.

    Bu skorlarla rakibine mağlup olan Galatasaray, Devler Ligi'ne veda etti.

    Şampiyonlar Ligi'nden elenen sarı-kırmızılılar, şansını UEFA Avrupa Ligi'nde deneyecek.

    Galatasaray ın Avrupa Ligi ndeki rakibi St. Johnstone #1

    RAKİP ST. JOHNSTONE

    Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.

    Galatasaray ın Avrupa Ligi ndeki rakibi St. Johnstone #2

    MAÇLAR 5 VE 12 AĞUSTOS TARİHLERİNDE

    UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki karşılaşmalar, 5 ve 12 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, ilk karşılaşmayı İstanbul'da oynayacak.

    Galatasaray ın Avrupa Ligi ndeki rakibi St. Johnstone #3

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