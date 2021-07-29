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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi St. Johnstone
Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV'ye elenen Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi, İskoç temsilcisi St. Johnstone oldu.
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 15:20
- Güncelleme : 29.07.2021 - 16:01
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 5-1 kaybeden temsilcimiz, rövanş maçında da 2-1 mağlup oldu.
Bu skorlarla rakibine mağlup olan Galatasaray, Devler Ligi'ne veda etti.
Şampiyonlar Ligi'nden elenen sarı-kırmızılılar, şansını UEFA Avrupa Ligi'nde deneyecek.
RAKİP ST. JOHNSTONE
Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.
MAÇLAR 5 VE 12 AĞUSTOS TARİHLERİNDE
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki karşılaşmalar, 5 ve 12 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, ilk karşılaşmayı İstanbul'da oynayacak.