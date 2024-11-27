Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı kamp kadrosu belirlendi

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Maarten Martens yönetimindeki Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile Okan Buruk'un çalıştırdığı temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya gelecek.
28 Kasım Perşembe akşamı 20.45'te başlayacak ve AFAS Stadion'da oynanacak müsabaka öncesinde Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
GALATASARAY'IN EKSİKLERİ
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'da adı UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai de kafilede yer almıyor.
KAMP KADROSU
Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman ve Metehan Baltacı.
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