Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa macerası tamamlandı

İHA

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray sahasında Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 1-0 geride tamamladığı mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Deplasmandaki ilk maçı 4-1 kaybeden Galatasaray, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

YOUNG BOYS'A ELENEN GALATASARAY, AVRUPA LİGİ'NDEN DEVAM ETTİ

Galatasaray, 2024-2025 sezonuna Avrupa’da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı ve İsviçre ekibi Young Boys’a elenerek, yoluna Avrupa Ligi’nde devam etti.

GALATASARAY, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE NE YAPTI

Sarı-kırmızılılar, burada lig aşamasında POAK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken, Ajax'a da 2-1 kaybetti.

Galatasaray, RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile 1-1, Malmö ile 2-2 ve Dinamo Kiev ile ise 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar; 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla ligi 14. sırada tamamlayarak, son 16 play-off turuna kaldı.

AVRUPA DEFTERİ KAPANDI

Lig aşamasında oynadığı AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, turu geçemedi ve bu sezonki Avrupa defterini kapadı.