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    Galatasaray'ın İtalya karşısında istatistiği

    Galatasaray'ın İtalya karşısında istatistiği

    Çizme temsilcileri önündeki 32. golünü kaydeden Galatasaray'ın Avrupa kupalarında en fazla gol attığı ülke de İtalya oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 10:33
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    Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Lazio’yu yıkan Galatasaray, böylece Avrupa’da İtalyan takımlarına karşı 8. galibiyetini elde etti.

    Sarı-kırmızılıalar, İspanyol takımlarının ardından İtalyan ekiplerine karşı da eşit sayıda zafer elde elde etmiş oldu. Galatasaray ayrıca, İtalyan takımları karşısında 32. kez fileleri havalandırdı.

    EN ÇOK GOLÜ İTALYANLARA ATTILAR

    Böylece sarı-kırmızılıların temsilcilerine en fazla gol kaydettiği ülke de İtalya oldu.

    Galatasaray, İspanyol ekipleri önünde fileleri 31 kez havalandırmıştı.

    Galatasaray ın İtalya karşısında istatistiği #1

    SERİYİ 9 MAÇA ÇIKARDI

    UEFA Kupası ve Avrupa Ligi’nde çıktığı son 8 iç saha karşılaşmasında fileleri havalandıran Galatasaray, dün bu seriyi 9 maça çıkardı ve 16 gole ulaştı.

    Bununla beraber Türk takımlarına rakip olduğu 14 maçın ikisini kaybeden Lazio (7G, 5B), iki mağlubiyetini de deplasmanda almıştı.

    Daha önce Eylül 2001 tarihinde Galatasaray ve Nisan 2013 tarihinde ve Fenerbahçe, Serie A ekibini devirmişti. Lazio önündeki 3. zaferi de yine Galatasaray elde etti.

    Galatasaray ın İtalya karşısında istatistiği #2

    Galatasaray ın İtalya karşısında istatistiği #3

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