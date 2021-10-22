Galatasaray'ın kadrosu Bayern'le karıştı

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı öncesi stadyumdaki ekranda, sarı-kırmızılı temsilcimizin kadrosu yerine Bayern Münih'in ilk 11'i yazıldı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşma öncesi stadyumda yaşanan bir karışıklık, sosyal medyada gündem olmuştu.

İlk 11'ler ekrana yansırken, Galatasaray kadrosu yerine Bayern Münih kadrosu yazılmıştı.

“İNSAN BİR İÇ GEÇİRİYOR”

Maçın ardından, Galatasaray kadrosunda Bayern Münih ilk 11'i verilmesi hakkında Fatih Terim, "Galatasaray logosuyla verilince insan bir iç geçiriyor ama sahadaki tüm oyuncularımla gurur duyuyorum." yorumunu yaptı.