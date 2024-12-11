Galatasaray'ın Malmö maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, 12 Aralık Perşembe akşamı TSİ 20.45'te İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak.
Ligde sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 2 beraberlikle aldığı 11 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.
Malmö ise 1 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puan ve averajla 30. sırada bulunuyor.
6 İSİM MALMÖ'YE KARŞI OYNAYAMAYACAK
Bu kritik müsabaka öncesinde ise Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Oynama lisansı bulunmayan Roland Sallai dışında Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.
ABDÜLKERİM KADRODA
Sakatlıktan dönen Abdülkerim Bardakcı kadroda kendine yer buldu.
KAMP KADROSU
Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı
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