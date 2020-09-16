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    Galatasaray'ın Neftçi Bakü kafilesi

    Galatasaray Kulübü, yarın Neftçi Bakü ile oynanacak maç öncesi, Bakü'ye gidecek olan kafilede yer alan futbolcuları resmi Twitter hesabından duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 10:51
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    Galatasaray'ın Neftçi Bakü kafilesi

    Galatasaray, yarın UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Sarı-kırmızılı kulüp, Bakü'ye gidecek olan futbolcuları açıkladı.

    ETEBO YOK

    Kadroda, UEFA’ya bildirilen listedeki isimlerden Etebo, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol yer almadı.

    Teknik direktör Fatih Terim'in Neftçi Bakü maçı kamp kadrosunda dahil ettiği oyuncular şöyle: Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

    Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayımlanacak.

    Galatasaray ın Neftçi Bakü kafilesi #1

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