Galatasaray'ın Randers maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Randers maçı kadrosu belli oldu

Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile karşı karşıya gelecek.

Yarın oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Randers maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da maçın kamp kadrosu da açıklandı.

MARCAO KADRODA YOK

Kadroda, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran defans oyuncusu Marcao, kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Marcao, yaşanan olaydan sonra takımdan ayrı bir şekilde İstanbul'a dönmüş ve özür mesajı yayınlamıştı. Oyuncunun takım içerisindeki geleceği ise merak konusu.

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