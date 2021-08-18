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    Galatasaray'ın Randers maçı kadrosu belli oldu

    Galatasaray'ın Randers maçı kadrosu belli oldu

    Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 09:37
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    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile karşı karşıya gelecek.

    Yarın oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Randers maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da maçın kamp kadrosu da açıklandı.

    MARCAO KADRODA YOK

    Kadroda, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran defans oyuncusu Marcao, kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

    Marcao, yaşanan olaydan sonra takımdan ayrı bir şekilde İstanbul'a dönmüş ve özür mesajı yayınlamıştı. Oyuncunun takım içerisindeki geleceği ise merak konusu.

    Galatasaray ın Randers maçı kadrosu belli oldu #1

    Marcao, Kerem ve ailesinden özür diledi İZLE

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