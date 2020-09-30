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    Galatasaray'ın Rangers maçı kamp kadrosu

    Galatasaray'ın Glasgow Rangers maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda sakatlıkları devam eden Emre ve Saracchi yer almazken gribe yakalanan kaptan Arda Turan'da kadroda yok.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 09:47
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 09:47
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    Galatasaray'ın Rangers maçı kamp kadrosu

    Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı Rangers maçı kadrosu belli oldu.

    ARDA TURAN DA YOK

    Sakatlığı devam eden Emre Akbaba ve Saracchi ile grip olan Arda Turan kadroda yer almadı.

    Galatasaray ın Rangers maçı kamp kadrosu #1

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