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Galatasaray'ın Rangers maçı kamp kadrosu

Galatasaray'ın Rangers maçı kamp kadrosu

Galatasaray'ın Glasgow Rangers maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda sakatlıkları devam eden Emre ve Saracchi yer almazken gribe yakalanan kaptan Arda Turan'da kadroda yok.