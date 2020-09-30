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Galatasaray'ın Rangers maçı kamp kadrosu
Galatasaray'ın Glasgow Rangers maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda sakatlıkları devam eden Emre ve Saracchi yer almazken gribe yakalanan kaptan Arda Turan'da kadroda yok.
- Haber Merkezi
- 30.09.2020 - 09:47
- Güncelleme : 30.09.2020 - 09:47
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı Rangers maçı kadrosu belli oldu.
ARDA TURAN DA YOK
Sakatlığı devam eden Emre Akbaba ve Saracchi ile grip olan Arda Turan kadroda yer almadı.
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