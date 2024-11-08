Galatasaray'ın Tottenham galibiyeti, İngiliz basınında

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UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşandı.

Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray ile Ange Postecoglou’nun çalıştırdığı İngiliz ekibi Tottenham, Belçikalı hakem Lawrence Wisser’in düdük çaldığı müsabakada Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, konuk ettiği rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

İngiliz gazeteleri ve haber sayfaları da aldıkları hezimeti okurlarıyla sürmanşetten paylaştı. İşte detaylar...

THE GUARDIAN

Maçtaki tek sürpriz Tottenham'ın skorda Galatasaray'a bu kadar yaklaşmış olmasıydı. Bir kriket maçının skoru gibi bitebilirdi bu maç. Victor Osimhen çifte hat-trick için yeterli sayıda pozisyonu harcadı. Tottenham'ın yamalı bohça gibi bir yapısı vardı.

BBC

Skor ev sahibi ekibin hakimiyetinde geçen karşılaşmayı pek yansıtmıyordu. Tottenham'ın geriden oyun kurma çabaları ve karmakarışık savunması, düşmanca atmosferiyle ünlü bir yerde zor bir akşam geçirmelerini sağladı.

THE SUN

Osimhen'in ilk yarıda Ange Postecoglou'nun sakatlıklarla boğuşan Tottenham'ını paramparça ettiğini görmek, İstanbul'a yaptığı ilginç kiralık transferle ilgili 'Onun bu ligde ne işi var?' düşüncesini pekiştirdi. Tottenham, Avrupa'daki en zor sınavını geçemedi.

MIRROR

Tottenham, İstanbul'da unutması gereken bir maç yaşadı.

DAILY MAIL

Victor Osimhen, attığı 2 golle Tottenham'ı İstanbul'da hezimete uğrattı.

TELEGRAPH

Tottenham savunması, Galatasaray tarafından küçük düşürüldü. Bu bir palyaço gösterisinin tüm kaosuna sahip bir maçtı ve ne yazık ki Tottenham Hotspur için şaklabanlıkların çoğunu onlar yaptı.

DAILY EXPRESS

Ange Postecoglou'nun 'bozuk' savunması, Dejan Kulusevski'nin son anlarda Tottenham için neredeyse bir puanı kurtaracak olan acı verici ıskasıyla gölgelenen üzücü bir karşılaşmada Galatasaray'a sonsuz fırsatlar verdi.

THE ATHLETIC

Yunus Akgün'ün ilk yarıdaki sersemletici vuruşunun ardından Victor Osimhen'in iki golü Galatasaray'ın 10 kişilik Tottenham'ı İstanbul'da devirmesine yetti.

SKY SPORTS