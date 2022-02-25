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    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi'nde play off maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 10:28
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    UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu 12 puan ile lider olarak tamamlayan Galatasaray, son 16 turuna direkt katılmaya hak kazanmıştı.

    Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılılar, grubundaki Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'ya karşı üstünlük kurarak Avrupa yoluna devam etti.

    UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan play off maçlarının ardından sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri belli oldu.

    Bugün saat 14:00'te Exxen'den naklen yayınlanacak olan kura çekiminde Torrent yönetimindeki Galatasaray'ın rakibi belli olacak.

    Galatasaray ın UEFA Avrupa Ligi ndeki muhtemel rakipleri belli oldu #1

    MUHTEMEL RAKİPLER

    İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

    • ATALANTA
    • PORTO
    • SEVİLLA
    • LEIPZIG
    • RANGERS
    • BARCELONA
    • REAL BETIS
    • BRAGA

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