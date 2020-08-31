Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü takımıyla eşleşti. Mücadele tek maç üzerinden, 17 Eylül'de Azerbaycan'da seyircisiz oynanacak.

UEFA Avupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Galatasaray, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ile eşleşti.

Karşılaşma, tek maç üzerinden 17 Eylül'de seyircisiz oynanacak.

NEFTÇİ BAKÜ'YÜ TANIYALIM

Azerbaycan takımı olan Neftçi Bakü, ülkesinin en önemli takımlarından biri olma özelliği taşıyor.

8 Azerbaycan Premier Ligi, 7 de Azerbaycan Kupası şampiyonluğu bulunan Neftçi Bakü, maçlarını 11 bin kapasiteli Bakcell Arena'da oynuyor.

7 milyon 600 bin euro takım değeri olan Neftçi Bakü'nün kaptanlığını Azerbaycanlı Emin Makhmudov yapıyor.

NEFTÇİ BAKÜ'NÜN KADROSU

Salahat Agayev, Aqil Mammadov, Kamran İbrahimov, Stankovic, Mbodj, Kryvotsiuk, Thallyson, Ismayil, Buludov, Amirli, Rener, Yusifli, Makhmudov, Kane, Sabir, Alasgarov, Jahan, Mudabayli, Yusuf Lawal, Monrose, Abbasov, İbrahim Aliyev.

NEFTÇİ'DEN KURA PAYLAŞIMI

Azerbaycan takımı Neftçi Bakü, Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Sizi bekliyoruz Galatasaray" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN CEVAP GELDİ

Sarı-kırmızılı takım da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netftçi Bakü'ye cevap verdi. Galatasaray, Azerbaycan Türkçesi ile mesaj vermeyi tercih ederken paylaşımda, "AzərbayCAN’da görüşərik. Yaxşı oynayan qalib gəlsin." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ı bekleyen 3 zorlu maç:

11-13 Eylül: Süper Lig: Gaziantep FK

17 Eylül: UEFA Ön Eleme Turu: Netftçi Bakü

20 Eylül: Süper Lig: Başakşehir