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    Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü

    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarında fikstürü belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 15:07
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    Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü

    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç programı belli oldu.

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına 16 Eylül'de başlayacak 2 takımdan Galatasaray, İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek.

    Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

    Galatasaray'ın E Grubu, Fenerbahçe'nin ise D Grubu'nda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

    GALATASARAY’IN FİKSTÜRÜ

    16 Eylül: Galatasaray - Lazio

    30 Eylül: Marsilya - Galatasaray

    21 Ekim: Lokomotiv Moskova - Galatasaray

    4 Kasım: Galatasaray-Lokomotiv Moskova

    25 Kasım: Galatasaray - Marsilya

    9 Aralık: Lazio – Galatasaray

    FENERBAHÇE’NİN FİKSTÜRÜ

    16 Eylül: Eintracht Frankfurt -  Fenerbahçe

    30 Eylül: Fenerbahçe - Olympiakos

    21 Ekim: Fenerbahçe - Royal Antwerp

    4 Kasım: Royal Antwerp - Fenerbahçe

    25 Kasım: Olympiakos - Fenerbahçe

    9 Aralık: Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt

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