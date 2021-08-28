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- Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü
Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü
- Haber Merkezi
- 28.08.2021 - 15:06
- Güncelleme : 28.08.2021 - 15:07
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç programı belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına 16 Eylül'de başlayacak 2 takımdan Galatasaray, İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek.
Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın E Grubu, Fenerbahçe'nin ise D Grubu'nda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:
GALATASARAY’IN FİKSTÜRÜ
16 Eylül: Galatasaray - Lazio
30 Eylül: Marsilya - Galatasaray
21 Ekim: Lokomotiv Moskova - Galatasaray
4 Kasım: Galatasaray-Lokomotiv Moskova
25 Kasım: Galatasaray - Marsilya
9 Aralık: Lazio – Galatasaray
FENERBAHÇE’NİN FİKSTÜRÜ
16 Eylül: Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe
30 Eylül: Fenerbahçe - Olympiakos
21 Ekim: Fenerbahçe - Royal Antwerp
4 Kasım: Royal Antwerp - Fenerbahçe
25 Kasım: Olympiakos - Fenerbahçe
9 Aralık: Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt