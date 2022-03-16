Galatasaraylı taraftarlar Barcelona maçı için Acun Ilıcalı'ya seslendi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynanacak rövanş maçı öncesi, yayıncı kuruluşun sahibi Acun Ilıcalı'dan maçı şifresiz yayınlamasını istedi.

Avrupa'da mücadele eden tek takımımız olan Galatasaray, perşembe günü çok kritik bir maça çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kapışmasında İspanya'dan golsüz beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar, İstanbul'da Barcelona ile rövanş mücadelesinde tur mücadelesi verecek.

Camp Nou'dan oldukça umutlu bir skorla dönen Galataaray, İstanbul'da Katalan devini devirip, çeyrek final biletini kapmanın hesaplarını yapıyor.

BİLETLER TÜKENDİ

Zorlu karşılaşma öncesinde taraflı tarafsız birçok futbolsever de geri sayıma geçti. Türkiye'de maç saatinde tüm gözler sahaya çevrilecek. 52 bin taraftar Ali Sami Yen tribünlerinde, milyonlar ise ekran başında olacak.

ACUN'DAN NAKLEN YAYIN İSTEĞİ

Tarihi mücadele öncesinde Galatasaraylılar başta olmak üzere Türk futbolseverler, yayıncı kuruluş Exxen'in sahibi olan Acun Ilıcalı'ya mesajlar göndermeye başladı.

Sosyal medya platformu olan Twitter'da, #AcunMacıNaklenVer hashtag'iyle çalışma başlatılırken, maç saatine kadar bu kampanyaya ilginin oldukça yoğun olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'A OLUMSUZ YANIT VERMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Beşiktaş-Borussia Dortmund mücadelesi öncesi basın toplantısında yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'ya seslenen dönemin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın şifresiz yayınlanması konusunda istekte bulunmuş, taraftarlar da benzer bir talebi gün içinde sosyal medyada ısrarla dile getirmişti.

Ilıcalı da Yalçın'ın bu çağrısına, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gelirini nereden elde ediyor? UEFA, bizim yayın hakkı olarak ödediğimiz paraları kulüplere dağıtıyor. Ben Beşiktaş'ın maçını verirsem, bu kez Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler de istemez mi?" ifadeleriyle olumsuz yanıt vermişti.

Acun Ilıcalı'nın şimdiki Galatasaray camiasının talebine vereceği yanıt şimdiden merak konusu oldu...