Petrol
102.85
2.94%
Euro
16.22
0.80%
Dolar
14.76
0.38%
Altın
908.65
0.29%
Borsa
2079
0.00%
Bitcoin
583.125
1.06%
BTXN Coin
39.03
0.48%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C
    Galatasaraylı taraftarlar Barcelona maçı için Acun Ilıcalı'ya seslendi

    Galatasaraylı taraftarlar Barcelona maçı için Acun Ilıcalı'ya seslendi

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynanacak rövanş maçı öncesi, yayıncı kuruluşun sahibi Acun Ilıcalı'dan maçı şifresiz yayınlamasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Avrupa'da mücadele eden tek takımımız olan Galatasaray, perşembe günü çok kritik bir maça çıkacak.

    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kapışmasında İspanya'dan golsüz beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar, İstanbul'da Barcelona ile rövanş mücadelesinde tur mücadelesi verecek.

    Camp Nou'dan oldukça umutlu bir skorla dönen Galataaray, İstanbul'da Katalan devini devirip, çeyrek final biletini kapmanın hesaplarını yapıyor.

    Galatasaraylı taraftarlar Barcelona maçı için Acun Ilıcalı ya seslendi #1

    BİLETLER TÜKENDİ

    Zorlu karşılaşma öncesinde taraflı tarafsız birçok futbolsever de geri sayıma geçti. Türkiye'de maç saatinde tüm gözler sahaya çevrilecek. 52 bin taraftar Ali Sami Yen tribünlerinde, milyonlar ise ekran başında olacak.

    Galatasaraylı taraftarlar Barcelona maçı için Acun Ilıcalı ya seslendi #2

    ACUN'DAN NAKLEN YAYIN İSTEĞİ

    Tarihi mücadele öncesinde Galatasaraylılar başta olmak üzere Türk futbolseverler, yayıncı kuruluş Exxen'in sahibi olan Acun Ilıcalı'ya mesajlar göndermeye başladı.

    Sosyal medya platformu olan Twitter'da, #AcunMacıNaklenVer hashtag'iyle çalışma başlatılırken, maç saatine kadar bu kampanyaya ilginin oldukça yoğun olması bekleniyor.

    Galatasaraylı taraftarlar Barcelona maçı için Acun Ilıcalı ya seslendi #3

    BEŞİKTAŞ'A OLUMSUZ YANIT VERMİŞTİ

    Hatırlanacağı üzere sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Beşiktaş-Borussia Dortmund mücadelesi öncesi basın toplantısında yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'ya seslenen dönemin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın şifresiz yayınlanması konusunda istekte bulunmuş, taraftarlar da benzer bir talebi gün içinde sosyal medyada ısrarla dile getirmişti.

    Ilıcalı da Yalçın'ın bu çağrısına, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gelirini nereden elde ediyor? UEFA, bizim yayın hakkı olarak ödediğimiz paraları kulüplere dağıtıyor. Ben Beşiktaş'ın maçını verirsem, bu kez Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler de istemez mi?" ifadeleriyle olumsuz yanıt vermişti.

    Acun Ilıcalı'nın şimdiki Galatasaray camiasının talebine vereceği yanıt şimdiden merak konusu oldu...


    İlginizi Çekebilir

    Gönül Dağı'nın Dilek'i sahil kenarına geçti, saçlarını savurdu! Pozlarıyla sosyal medyayı ateşe verdi
    Medya

    Gönül Dağı'nın Dilek'i sahil kenarına geçti, saçlarını savurdu! Pozlarıyla sosyal medyayı ateşe verdi

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Hakkari'de atık malzemelerden Sikorsky helikopter yaptı
    İç Haber

    Hakkari'de atık malzemelerden Sikorsky helikopter yaptı

    Görüş Bildir