Galatasaraylı yöneticilerden Ahmetcan Kaplan'la maç sonu görüşme

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaştı.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı 2-1 Ajax kazandı. Sarı-kırmızılılar ligi 14. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.

Maçın ardından Galatasaray yöneticilerin gündeminde transfer vardı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan genç milli oyuncu Ahmetcan Kaplan ile bir araya geldi.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Görüşmede Futbol Direktörü Ayhan Akman, Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli yer aldı.

22 yaşındaki stoperin adı Fenerbahçe ile de anılıyor. Galatasaray'ın yaptığı bu görüşme, dün gece sosyal medyanın da gündemi oldu.

Öte yandan, Ajax'ta forma giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 2-1 kazandıkları Galatasaray maçının kendileri için iyi geçtiğini söyledi.

"OYUNA GİRMEK İSTERDİM..."

Ahmetcan, Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılan maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'daki arkadaşlarını gördüğü için mutlu olduğunu dile getiren Ahmetcan, "Arkadaşlarımı burada karşıladım. Onlarla biraz vakit geçirdiğim için mutluyum. Bu maçta da oyuna girmek isterdim ama nasip olmadı." dedi.

Maçın Ajax adına iyi geçtiğini ifade eden 22 yaşındaki milli stoper, Ajax'taki geleceğine ilişkin olarak, "Şu anlık buradayım ve burada mutluyum. Tabii her oyuncu oynamak ister, ben de oynamak istiyorum. Sezon sonu göreceğiz." diye konuştu.

Türk takımlarının Hollanda ekiplerine karşı zorlanmasına ilişkin olarak iki ligi karşılaştıran Ahmetcan, "Aslında iki lig arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Belki oyuncu kalitesi burada etkili olabilir. Türkiye ligi de Hollanda ligi de iyi." yorumunu yaptı.