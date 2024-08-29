Gedson Fernandes, gollerini sürdürüyor Beşiktaş’ta Gedson Fernandes, Lugano karşısında kaydettiği gol ile bu sezonki gol sayısını 3’e çıkarttı.

İHA

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 5-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Lugano maçlarında deplasmanda 2 ve iç sahada 1 olmak üzere toplam 3 gol kaydederek bu sezonki gol sayısını 3’e çıkarttı.

YERİNE SALİH UÇAN GİRDİ

Tecrübeli orta saha, Lugano karşısında 11’de sahaya çıkarken 87. dakikada yerini Salih Uçan’a bıraktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)