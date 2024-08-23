Gedson Fernandes: Önemli olan takım Beşiktaş'ta Lugano ağlarına 2 gol kaydeden Gedson Fernandes, 3-3 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş, Lugano ile kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş'ta Lugano ağlarına iki gol atan Gedson Fernandes, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"İKİNCİ MAÇTA TURU GEÇECEĞİZ"

Gedson Fernandes yaptığı açıklamada, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Kazanmaya da yakındık ama beraberlik oldu. Bugün biraz kopuşlar yaşadık. Bizim istediğimiz sonuç kazanmaktır ama bu skor deplasmanda çok kötü değil. İkinci maçta kazanıp turu geçeceğimize inanıyorum." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMA KATKI"

Attığı goller için konuşan Portekizli oyuncu, "İki gol attığım için mutluyum. Ama önemli olan takıma katkı sağlamam. Pozisyondan bağımsız nerede oynarsam oynayayım takımıma yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"HER MAÇ FARKLI"

Gedson Fernandes, "Bu sene farklı bir yıl. Her maça farklı bakmak lazım. Geçen sezon Lugano maçlarında oynamamıştım. Çalışan ve mücadele eden bir takım var karşımızda. Önümüze bakmamız lazım." diye konuştu.