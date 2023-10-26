Georgi Dermendzhiev: Fenerbahçe mükemmel bir takım Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev, 3-1’lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından, "Fenerbahçe mükemmel bir takım" dedi.

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İHA

Bulgar ekibi Ludogorets, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-1’lik skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe mükemmel bir takım"

Fenerbahçe’nin mükemmel bir takım olduğunu dile getiren Dhermendzhiev, şu şekilde konuştu:

Fenerbahçe mükemmel bir takım. Bildiğiniz gibi ben de her zaman mükemmeliyetçi olmuşumdur, bu yüzden biz daha iyi bir maç çıkartabilirdik.

"Eşit bir futbol oynadık"

Fenerbahçe ile eşit bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Dermendzhiev, şu ifadeleri kullandı:

Eksik olan gollerdi. Siz beni eskiden de tanıyorsunuz. Ben ne zaman Ludogorets’in başındaysam Liverpool, Real Madrid gibi takımlarla oynarken oyun olarak onlardan üstün oyandık. Futbol böyle bir şey. Bence 3 gol olması kötü oldu. 2 bile çoktu. Eşit bir futbol oynadık.

"Daha iyi olabileceğimizi gösteriyor"

Takımının oynadığı futbolun gelecek adına umut verici olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, şunları dedi:

Zeki futboldan memnunum ilerisi için mutu veriyor ve daha iyi olabileceğimizi gösteriyor.

"Onlar ne yapıyorsa alkışlayabilirim"

Georgi Dermendzhiev, Fenerbahçe’nin inanılmaz bir takım olduğunu aktararak, sözlerini şöyle noktaladı:

Onlar ne yapıyorsa alkışlayabilirim.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)