Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş taraftarına üçlü çektirdi

İHA
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu 5-1'lik skorla mağlup ederek turnuvada boy göstermeye hak kazandı.
Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı ve Luganolu oyuncuları tebrik ettikten sonra soyunma odasına gitti.
ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Beşiktaş Stadyumu kuzey alt tribününde bir grup taraftar stadyumu terk etmeyerek teknik direktör van Bronckhorst'u tekrar sahaya çağırdı.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve yarımcısı Serdar Topraktepe, bir süre sonra sahaya tekrar çıkarak taraftarlara üçlü çektirdi ve soyunma odasına gitti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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