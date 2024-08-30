Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş taraftarına üçlü çektirdi Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maç sonu soyunma odasına girmesine rağmen siyah-beyazlı taraftarların davetiyle tekrara sahaya çıkarak taraftarlara üçlü çektirdi.

İHA

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu 5-1'lik skorla mağlup ederek turnuvada boy göstermeye hak kazandı.

Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı ve Luganolu oyuncuları tebrik ettikten sonra soyunma odasına gitti.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Beşiktaş Stadyumu kuzey alt tribününde bir grup taraftar stadyumu terk etmeyerek teknik direktör van Bronckhorst'u tekrar sahaya çağırdı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve yarımcısı Serdar Topraktepe, bir süre sonra sahaya tekrar çıkarak taraftarlara üçlü çektirdi ve soyunma odasına gitti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)