Giovanni van Bronchorst: Hak ettiğimiz bir sonuç Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronchorst, Lugano'yu 5-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi’nde Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş ile Lugano kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlılar rakibini 5-1'lik farklı skorla yenerek adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronchorst, Lugano maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR SONUÇ"

Hollandalı teknik adam, "Harika bir akşam yaşıyoruz. Tarafarımız bütün akşam bize destek verdi. Hepimiz için keyifli bir gece geçiyor" dedi.

Açıklamalarına devam eden Van Bronchorst şöyle dedi:

"İlk yarıda iyi oynadık, çok fazla fırsat yakaladık, rakibe büyük fırsat vermedik. İkinci yarıya çok iyi başlayamadık. Bir gol yedik ama ondan sonra da fazla fırsat vermedik. Harika bir gol attık, o golden sonra rakibin geçişlerde çok fazla pozisyon vereceğini biliyorduk. Hak ettiğimiz bir sonuç. Skordan dolayı memnunum. Gruplara kalma hedefimize de ulaştık."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer konusunda gelen soruya cevap veren Van Bronchorst şunları söyledi: