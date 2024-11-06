Giovanni van Bronckhorst: Canavar gibi defans yaptık

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş, konuk ettiği İsveç takımı Malmö'yü 2-1 yendi.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 76'ncı dakikada Ernest Muçi ile 85'inci dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Malmö'nün tek golü ise 90+3'üncü dakikada Soren Rieks'ten geldi.

Organizasyondaki üst üste 2'nci galibiyetini alan Beşiktaş, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Konuk ekip ise 3 puanda kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"CANAVAR GİBİ DEFANS YAPTIK"

Bronckhorst, sözlerine şöyle başladı:

Bizim için önemli bir galibiyet. Birçok açıdan önemli, 3 puana ihtiyacımız vardı. 6 puana ulaştık. Son iki maçtan sonra bizim için büyük bir adım, reaksiyon oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Canavar gibi defans yaptık.

"BUGÜNDEN DOLAYI MUTLU VE GURURLUYUZ"

Bugünden mutlu olduğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, şunları dedi:

Devamlılık ve istikrar lazım. Cumartesi ve bugün arasında fark var. Çok fazla oyuncu geldi. Bunların da adaptasyonu gerekiyor. Bizim amacımız her zaman gelişmek. Bugünden dolayı mutlu ve gururluyuz.

"BİRÇOK OYUNCUMUZ İYİ OYNADI"

Başarılı teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

Paulista, bugün iyi oynadı. Rashica, süre buldu. Oyuncularımız geri dönüyor. Pazar günü de umarım bu bölümü iyi bir şekilde bitiririz. Ondan sonra da oynayacağımız Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Bugün birçok oyuncumuz iyi oynadı, kendi çıtalarına yaklaştılar. Böyle iyi oynadığınızda da kazanıyorsunuz maçları.

"SEMİH'İN KALİTESİNİ BİLİYORUZ"

Semih Kılıçsoy hakkında konuşan Giovanni van Bronckhorst, şu ifadeleri kullandı: