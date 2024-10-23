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AA

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe akşamı TSİ 22.00'de Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile siyah-beyazlı futbolcu Emirhan Topçu, Groupama Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ZORLU BİR MAÇ OLACAK"

Avrupa Ligi'ne iki mağlubiyetle başladıklarını hatırlatan Van Bronckhorst, şu şekilde konuştu:

Zorlu bir maç olacak. Olimpik Lyon, kaliteli bir takım. Pozitif bir skor almaya çalışacağız. İyi savunma yapmaya çalışacağız. Topun bizde kalması önemli. Rakibimiz hücum geçişlerinde etkili. İyi performans göstermek istiyoruz.

"OYUNU VE TOPU KONTROL ETMEK İSTİYORUZ"

Lyon ile oyun felsefelerinin benzerlik gösterdiğinin altını çizen Hollandalı çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Oyunu ve topu kontrol etmek istiyoruz. Lyon, savunmada ve hücumda kaliteli. Topa sahip olmak önemli. Topun bizde olduğu esnada öz güvenli oynamamız gerekiyor. Onlar da maça aynı felsefeyle yaklaşacak. Onlar içeride, biz deplasmandayız. İyi oynamak istiyoruz. Topa sahip olan ve hücum futbolu oynamak istiyoruz. Lyon maçıyla Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz.

"ERSİN'İN DURUMU POZİTİF İLERLİYOR"

Giovanni van Bronckhorst, kaleci Ersin Destanoğlu'nun son durumuyla ilgili, şu şekilde görüş belirtti:

Mert Günok, sakatlığı nedeniyle burada bizimle değil. Durumuna bakıyoruz, en kısa zaman aramıza döneceğini umuyorum. Ersin, son birkaç antrenmana katıldı. Ersin'in durumu pozitif ilerliyor. İdmandan sonra nasıl reaksiyon gösterdiğine bakacağız. Umuyorum yarın oynayabilir durumda olacaktır.

"GEÇEN SENEYE GÖRE TAKIMDA DEĞİŞİM VAR"

Sezonun geride kalan bölümünde sergiledikleri performansı başarılı bulduğunu vurgulayan Van Bronckhorst, şunları kaydetti:

Geçen seneye göre takımda bayağı bir değişim var. Lige iyi başladık, Avrupa'da da lig etabına kaldık. Süreçten dolayı mutluyum. 28 oyuncunun gidip 8 oyuncunun gelmesi kolay değil. Stabil olma durumumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Henüz ligde 8 maç oynadık. Daha güçlü olmak istiyoruz. Avrupa'da 2 maç oynadık. Süreçten ve takımın gelişiminden memnunum. Pozitif şeyler var. İstediğim şey bu yolda devam etmek. Avrupa'da da olumlu sonuçlar almak istiyoruz.

"DERBİ MAÇLARI ÖZELDİR"

Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Galatasaray ile yapacakları derbiyi de değerlendiren Hollandalı çalıştırıcı, şunları dedi:

Derbi maçları özeldir. Çok fazla derbi oynadım. Hoca olarak da birçok derbi maçta görev yaptım. İyi bir maç oynamayı istiyoruz ama her zaman maç maç düşünen bir hoca oldum.

"KALBİMİZ HAYATINI KAYBEDENLER, ONLARIN AİLELERİ VE TÜRK HALKIYLA"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı hakkında da konuşan Giovanni van Bronckhorst, şu ifadeleri kullandı:

Maalesef indiğimizde kötü bir haber aldık. Kalbimiz hayatını kaybedenler, onların aileleri ve Türk halkıyla.

"BURADAN PUANLARLA AYRILMAK İSTİYORUZ"

Siyah-beyazlı futbolcu Emirhan Topçu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında istedikleri sonucu alamadıklarını ancak Lyon karşısında sahadan puanlarla ayrılarak kötü gidişe son vermek istediklerini söyledi.

Karşılaşma hakkında değerlendirmede bulunan 24 yaşındaki futbolcu, şu şekilde görüş belirtti:

UEFA Avrupa Ligi'ne güzel başlayamadık. İkinci maçta istediklerimizi biraz daha fazla yaptık. Skor olarak şanslı değildik. Kötü gidişatı tersine çevirip buradan puanlarla ayrılmak istiyoruz.

"TAKIMA ALIŞMA SÜRECİM KISA SÜRDÜ"

Beşiktaş'a çabuk adapte olduğunu aktaran Emirhan Topçu, şu değerlendirmede bulundu:

Takıma alışma sürecim kısa sürdü. Birçok kez karşılaştığım futbolcularla takım arkadaşı oldum. Beni çok çabuk benimsediler. Burada inanılmaz derecede mutluyum. Son 3 maçtır oynuyorum. Benim için oynamaktan ziyade takımın başarısı önemlidir. Buraya başarı için geldik. İnşallah başarılı olup İstanbul'a hep beraber döneceğiz.

"TARAFTARLARIMIZ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Siyah-beyazlı taraftarların statta yer alamayacak olmalarına ilişkin de konuşan 24 yaşındaki stoper, şunları dedi:

Taraftarımız statta olamayacak. Bizim arkamızda olduklarını biliyoruz. Yarın taraftarımız için mücadele edeceğiz.

"ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Emirhan, şu şekilde konuştu: