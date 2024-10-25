Giovanni van Bronckhorst: Her maçımıza 3 puan yazıyorum

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Giovanni van Bronckhorst'un ekibi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Pierre Sage'nin yönetimindeki Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların Hollandalı çalıştırıcı Bronckhorst, Lyon karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"SKORDAN DOLAYI HEPİMİZ ÇOK MUTLUYUZ"

Başarılı teknik adam, sözlerine şöyle başladı:

Skordan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Gruptaki ilk 2 maçtaki mağlubiyet sonrası reaksiyonumuz çok iyiydi.

"DERBİ İÇİN 2 GÜNÜMÜZ OLACAK"

Galatasaray derbisi için 2 günlerinin olduğunu belirten Bronckhorst, şunları dedi:

Maç beklediğimiz gibi oldu. Çok tehlikeli bir Lyon vardı. Bazen şanslıydık ki böyle maçlarda ihtiyacınız olur. İkinci yarı geçişlerde daha iyiydik. Gedson ile golü böylece bulduk. 2-0'ı da bulabilirdik. Oynayacağımız bir sonraki maç iç sahada olacak. Skordan dolayı mutluyum. Yarın dinleneceğiz ardından derbi için 2 günümüz olacak.

"DEFANSİF OLARAK MENTALİTEMİZ ÇOK İYİYDİ"

Giovanni van Bronckhorst, sözlerine şöyle devam etti:

İlk yarının daha başında Ersin'in kurtarışları çok önemliydi, hem bizim hem kendisi için. 2 günlük antrenmanın ardından oynadı. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Defansif olarak mentalitemiz çok iyiydi. Galibiyetin temelini bu attı.

"HER MAÇIMIZA 3 PUAN YAZIYORUM"

Her maçlarına 3 puan yazdığını ifade eden Bronckhorst, şu sözleri sarf etti: