Giovanni van Bronckhorst: Her maçımıza 3 puan yazıyorum

Giovanni van Bronckhorst'un ekibi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Pierre Sage'nin yönetimindeki Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlıların Hollandalı çalıştırıcı Bronckhorst, Lyon karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"SKORDAN DOLAYI HEPİMİZ ÇOK MUTLUYUZ"
Başarılı teknik adam, sözlerine şöyle başladı:
Skordan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Gruptaki ilk 2 maçtaki mağlubiyet sonrası reaksiyonumuz çok iyiydi.
"DERBİ İÇİN 2 GÜNÜMÜZ OLACAK"
Galatasaray derbisi için 2 günlerinin olduğunu belirten Bronckhorst, şunları dedi:
Maç beklediğimiz gibi oldu. Çok tehlikeli bir Lyon vardı. Bazen şanslıydık ki böyle maçlarda ihtiyacınız olur. İkinci yarı geçişlerde daha iyiydik. Gedson ile golü böylece bulduk. 2-0'ı da bulabilirdik. Oynayacağımız bir sonraki maç iç sahada olacak. Skordan dolayı mutluyum. Yarın dinleneceğiz ardından derbi için 2 günümüz olacak.
"DEFANSİF OLARAK MENTALİTEMİZ ÇOK İYİYDİ"
Giovanni van Bronckhorst, sözlerine şöyle devam etti:
İlk yarının daha başında Ersin'in kurtarışları çok önemliydi, hem bizim hem kendisi için. 2 günlük antrenmanın ardından oynadı. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Defansif olarak mentalitemiz çok iyiydi. Galibiyetin temelini bu attı.
"HER MAÇIMIZA 3 PUAN YAZIYORUM"
Her maçlarına 3 puan yazdığını ifade eden Bronckhorst, şu sözleri sarf etti:
Her maçımıza 3 puan yazıyorum. Neden oynuyorsunuz ki yoksa... Bazı deplasmanlar fikstürde zor gözükür ama bizler elimizden geleni yaparız. Ajax maçında yapamadık ama Frankfurt maçında ve bu maçta yaptık. Hedefimiz gruplardan sonrası. Önümüzde 5 maç daha var. Alabileceğimiz kadar puan almak istiyoruz.
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