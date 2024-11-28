Giovanni van Bronckhorst'tan istifa yanıtı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. Nagyerdei'de oynanan mücadeleyi İsrail ekibi 3-1 kazandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckorst, Maccabi Tel Aviv maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Çok üzgün olduklarını söyleyen Hollandalı teknik direktör, şunları dedi:

Çok üzücü bir maç. Çok zor. İlk yarıda iyi oynamadık. Rakip daha iyi başlamadı. Gabriel'i sakatlıktan erken kaybettik. Rafa ile geçişten gol bulup 1-1'i yakaladık. İlk yarının sonunda gol yememeliydik, basit ve yumuşak oldu. Devre arası Felix'i ağrısı nedeniyle aldık. Sonra momentum değişti ve 3'üncü golü yedik. Çok üzgünüz.

"BU ANLARDA ELEŞTİRİ OLACAK"

"Radikal bir karar almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Bronckhorst, şu sözleri sarf etti: