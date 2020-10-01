- Haberler
- Avrupa Ligi Haberleri
- Glasgow Rangers-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Glasgow Rangers-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu maçında deplasmanda İskoç ekibi Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 01.10.2020 - 08:28
Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara yükselen Galatasaray, gruplara kalmak için sahaya çıkıyor.
SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ibrox Stadı'nda saat 21:45'te oynanacak karşılaşmayı Letonyalı Andris Treimanis yönetecek. Karşılaşma Teve2'den canlı olarak yayınlanacak.
Koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak karşılaşma tek maç usulüne göre oynanacak. Kazanan takım adını gruplara yazdırma hakkı kazanırken eşitlik durumunda uzatmalar ve penaltı atışları gerçekleştirilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Rangers
McGregor
Tavernier
Goldson
Helander
Barisic
Davis
Kamara
Arfield
Ianis Hagi
Morelos
Kent
Galatasaray
Fatih Öztürk
Elabdellaoui
Luyindama
Marcao
Linnes
Taylan Antalyalı
Belhanda
Feghouli
Emre Kılınç
Babel
Diagne