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    Glasgow Rangers-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu maçında deplasmanda İskoç ekibi Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 08:28
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    Glasgow Rangers-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara yükselen Galatasaray, gruplara kalmak için sahaya çıkıyor.

    SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Ibrox Stadı'nda saat 21:45'te oynanacak karşılaşmayı Letonyalı Andris Treimanis yönetecek. Karşılaşma Teve2'den canlı olarak yayınlanacak.

    Koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak karşılaşma tek maç usulüne göre oynanacak. Kazanan takım adını gruplara yazdırma hakkı kazanırken eşitlik durumunda uzatmalar ve penaltı atışları gerçekleştirilecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Rangers

    McGregor
    Tavernier
    Goldson
    Helander
    Barisic
    Davis
    Kamara
    Arfield
    Ianis Hagi
    Morelos
    Kent

    Galatasaray

    Fatih Öztürk
    Elabdellaoui 
    Luyindama 
    Marcao
    Linnes 
    Taylan Antalyalı
    Belhanda 
    Feghouli 
    Emre Kılınç 
    Babel 
    Diagne

    Glasgow Rangers-Galatasaray maçının muhtemel 11 leri #1

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