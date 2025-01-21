Gorka Guruzeta: 3 puan için geldik

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, yarın saat 18.30’da Beşiktaş’a konuk olacak.

Son antrenmanını kendi tesislerinde yapan ve bu akşam İstanbul’a gelen İspanyol temsilcisinde santrfor Gorka Guruzeta maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"3 PUAN İÇİN GELDİK"

Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini dile getirdi.

İstanbul'a 3 puan kazanmak için geldiklerini belirten 28 yaşındaki golcü oyuncu, şu şekilde konuştu:

"TAKIMIMA KATKI SAĞLAMAK İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIM"

Şans bulduğu takdirde takım için elinden geleni yapacağını vurgulayan Guruzeta, şu şekilde konuştu:

Teknik direktör değişikliğinin onları iyi etkileyeceğini düşünüyoruz. Çok iyi bir takımları var. İstanbul'a son geldiğimiz gibi kazanmak ve iyi bir takım gibi mücadele ederek kazanmak istiyoruz. Geniş bir kadroya sahibiz. Üç günde bir maç oynuyoruz. Rotasyon önemli. Ben de şanslar buluyorum. Umarım yarın da şans bulabilirim. Şu an için iyi bir durumdayım ve bunu daha da ileri götürmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Takımıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Takımıma katkı sağlamak için daha fazla çalışacağım.