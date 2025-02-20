Günay Güvenç, AZ Alkmaar maçına damga vurdu

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında evinde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı ve Avrupa'ya veda etti.

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli kalecisi Günay Güvenç ise yaptığı kurtarışlar ile bu müsabakaya damga vurdu.

TOPLAM 9 KURTARIŞ YAPTI

Maçın ilk yarısında AZ Alkmaar'ın çektiği 16 şutun 6'sı kaleyi buldu ve Günay bunların 5'ini kurtarmayı başardı.

İkinci yarıda ise AZ Alkmaar'ın 10 şutunun 5'i kaleyi buldu ve Günay Güvenç bu kez de bunların 4'ünü kurtarmayı başardı.

TRİBÜNLERDEN DESTEK GÖRDÜ

AZ Alkmaar'ın 3.33 gol beklentisi yarattığı maçta birçok gol pozisyonuna engel olan Günay, performansının ardından tribünlerden büyük destek gördü.