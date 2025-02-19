Günay Güvenç: Beraberlikte bile tepki geliyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında 20 Şubat Perşembe akşamı Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetecek.

Maç öncesinde ise Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, açıklamalarda bulundu.

"SAHADA HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ"

Günay Güvenç, açıklamalarına şu şekilde başladı:

Galatasaray'ın bir marşı vardı, 'adanmış hayatların umudu' diye. Umudumuz yüzde 1 bile olsa Galatasaray bu umudun peşinden koşar. Ne kadar zor olsa bile mottomuz böyle olacak. Ülke puanı da var, kendi mutluluğumuz ve başarımız var, geçmişte başarılı bir UEFA Kupası var. Sahada her şeyimizi vereceğiz.

"BERABERLİKTE BİLE TEPKİLER GELİYOR"

Maç hakkında değerlendirme yapan Güvenç, şunları dedi:

Şunu sormak istiyorum; oyuncularımıza sosyal medyadan ne gibi tepkiler geliyor? Performansa dayalı tepki geliyor? Geçmiş günlerde bazı açıklamalar oldu. Biz futbolcu olarak sahada kalmak istiyor. Bu bizim işimiz. Burada camialar var. Futbolcuların bunun içine girmemesinden yanayım. Bizden de olsa, başka takımdan da olsa... Bunun çizgisini kaybetmiş gibiyiz. Tepkiler her zaman olacak. Hocamız çıtayı o kadar yukarıya çıkardı ki, beraberlikte bile tepkiler geliyor. Son 50-60 maçta ligimizde ve Avrupa'da Ajax maçına kadar yenilgimiz yoktu. Çıtayı çok yükseğe çıkardık, hocamız sağ olsun. Geçmişe dayalı sözleri açmak istemiyorum. Oynasam da oynamasam da görevlerim var, bunları aktarmak istiyorum. Takıma zaman zaman tepkiler oluyor ama bunlar bu işin bir parçası. Biz birbirimizle doğrularımızı yanlışlarımızı çok konuşuyoruz. Ben kendimi öne çıkarmak istemiyorum, takımda bunu yapan çok oyuncu var. Başarılı olmak için ne gerekiyorsa oyuncu grubu olarak yapmaya hazırız. Yoğun fikstürde, bu kadro yapılanması, oyuncu eksiklikleri başı çok yoğun, oyuncu grubu olarak hocadan o yoğunluğu almaya çalışıyoruz. Oyuncular oynuyor oynamıyor, motivasyonu düşüyor, yeni geliyor, özet hayatları var, evleri yok her türlü yardım ediyoruz. Yorgunluklar oluyor, normal. Rakibimiz de yoruluyor bu normal, Onlar da iki maça çıkıyor haftada.