Günay Güvenç: Her maçı kazanmak istiyoruz

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında 23 Ekim Çarşamba günü İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak maç, saat 17.30'da başlayacak.

Bu kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Günay, sözlerine şöyle başladı:

"BENİM TAKIMDA MİSYONLARIM VAR"

Takımda misyonlarının olduğunu söyleyen Günay Güvenç, şunları dedi:

Benim takımda misyonlarım var. Oynasam da oynamasam da... Hoca her yere yetişemeyebilir. Takımdaki beraberlik, arkadaşlık konusunda oyuncuların misyonu başlıyor. Kendimi bu alanda önemli figür olarak görüyorum. Geçmiş kulüplerimde de bunu yaptım. Benim görevlerimden biri yeni gelen oyuncularına kulübün tarihini anlatmak... Hocam görev verirse elimden geleni de yaparım. Bu karakterimde vardır. Benim misyonum oynayıp para kazanmak değil sadece, farklı misyonlarım da var. Gençlere yardımcı olmak, takımdaki arkadaşlığı en yüksek seviyeye çıkarmak. Yedek kalıp dinlenecek biri değilim. Yüzde yüzümle çalışıyorum. Ben her ne anlamda olursa olsun takıma yardımcı olmalıyım.