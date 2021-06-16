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    Haiti Milli Takım kalecisinden büyük hata

    Dünya Kupası elemelerinde oynanan Haiti Milli Takımı kalecisi Josue Duverger kendi kalesine gol attı.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 15:14
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    Haiti Milli Takım kalecisinden büyük hata

    Kanada, Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayip Elemeleri'nde Haiti'yi konuk etti.

    3-0 Kanada galibiyetiyle sonuçlanan mücadeleye damga vuran an ise Haiti Milli Takım kalecisinin akılalmaz hatası oldu.

    KENDİ KALESİNE ATTI

    Haiti Milli Takım kalecisi Josue Duverger, defans oyuncusunun kendisine gönderdiği geri pası karşılamaya çalışırken topu önce es geçti ardından topa vurmak isterken kendi kalesine gönderdi.

    Josue Duverger'in hatası, sosyal medya gündemine damga vurdu.

    Haiti Milli Takım kalecisinden büyük hata İZLE

    Haiti Milli Takım kalecisinden büyük hata #1

    Haiti Milli Takım kalecisinden büyük hata #2

    Haiti Milli Takım kalecisinden büyük hata #3

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