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    Hajduk Split İstanbul'a geldi

    UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile oynayacak Hajduk Split takımı İstanbul'a iniş yaptı.
    • İHA
    • 22.09.2020 - 22:16
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    Hajduk Split İstanbul'a geldi

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda, Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edeceği Hırvat takımlarından Hajduk Split ekibi, bu akşam özel bir uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

    Split kafilesi daha sonra konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

    Galatasaray ile Hajduk Split perşembe günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

    Hajduk Split İstanbul a geldi #1

    ÖNCEKİ TURDA GALATASARAY NEFTÇİ BAKÜ'YÜ ELEMİŞTİ

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme karşılaşmasında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etmişti.

    Cimbom'un golleri Diagne (2) ve Luyindama'dan gelmişti.

    Hajduk Split İstanbul a geldi #2

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