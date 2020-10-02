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    Hakan Çalhanoğlu attı, Milan penaltılar sonucu Rio Ave'yi eledi

    Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı gol sonrası normal süresi 2-2 sona eren karşılaşma seri penaltılara gitti. Rio Ave'yi 9-8 yenen Milan, gruplara kalmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 10:24
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    Hakan Çalhanoğlu attı, Milan penaltılar sonucu Rio Ave'yi eledi

    UEFA Avrupa Ligi'nde Milan ile Rio Ave karşı karşıya geldi.

    Normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 sona eren maçta, Milan deplasmanda Rio Ave'ye penaltılarda 9-8 yenerek adını gruplara yazdırdı.

    İlk yarısı 0-0 biten maçta Milan, 51. dakikada Alexis Saelemaekers'in golüyle 1-0 öne geçti.

    72. dakikada Chico Geraldes, Rio Ave adına skoru 1-1'e getirdi. 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona ererken mücadele uzatmalara kaldı.

    Hakan Çalhanoğlu attı, Milan penaltılar sonucu Rio Ave yi eledi #1

    HAKAN'IN GOLÜ MAÇI PENALTILARA TAŞIDI

    91. dakikada Gelson Dala, Rio Ave'yi 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Geriye düşen Milan, 120. dakikada nefes aldı. Penaltıdan Hakan Çalhanoğlu topu filelere gönderdi ve skor 2-2'ye geldi.

    120 dakika 2-2'lik skorla biterken maç penaltılara kaldı. Penaltılarda iki takım da uzun süre birbirine üstünlük geçiremedi. Milan, rakibini penaltılarda 9-8 yenerek Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başardı.

    Hakan Çalhanoğlu attı, Milan penaltılar sonucu Rio Ave yi eledi #2

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