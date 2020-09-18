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    Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı sırtladı

    Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Shamrock Rovers'ı deplasmanda 2-0 yendiği maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 08:47
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    Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı sırtladı

    Pandemi sonrası yaptığı çıkışla İtalya'da gündemden düşmeyen Hakan Çalhanoğlu, yine klasını konuşturdu.

    Milli futbolcumuz, Milan'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shamrock Rovers'ı deplasmanda 2-0 yendiği maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

    Hakan Çalhanoğlu, Milan ı sırtladı #1

    IBRA'YA ASİST YAPTI

    26 yaşındaki futbolcu, 23. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in attığı golün asistini yaptı.

    Hakan, 67. dakikada ceza sahası dışından ağları havalandırdı ve maçın skorunu ilan etti.

    Milan, 3. Ön Elmee Turu'na yükselirken; Hakan Çalhanoğu, Milan ile çıktığı son 7 maçın 4.'ünde hem gol hem de asist yaptı.

    Hakan Çalhanoğlu, Milan ı sırtladı #2

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