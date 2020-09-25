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Hakan Çalhanoğlu'ndan 2 gol 1 asist
Milan'ın Bodo/Glimt'i 3-2 mağlup ettiği maçta harika bir performans sergileyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 2 gol 1 asistle oynayarak takımına turu getirdi.
- Haber Merkezi
- 25.09.2020 - 08:49
Pandemi sonrası yaptığı çıkışla adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu, dün gece de durduralamadı.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda evinde Bodo/Glimt'i konuk eden Milan, rakibini 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi.
2 GOL 1 ASİST
İki gol atan Hakan Çalhanoğlu, Lorenzo Colombo'nun kaydettiği golün de asistini yaptı.
Konuk ekibin gollerini ise 15. dakikada Kasper Junker ve 55. dakikada Jens Hauge attı.
RAKİP RIO AVE
Milan, play-off turunda Beşiktaş'ı penaltılarla kupa dışına iten Rio Ave ile karşı karşıya gelecek.