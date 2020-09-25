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    Hakan Çalhanoğlu'ndan 2 gol 1 asist

    Hakan Çalhanoğlu'ndan 2 gol 1 asist

    Milan'ın Bodo/Glimt'i 3-2 mağlup ettiği maçta harika bir performans sergileyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 2 gol 1 asistle oynayarak takımına turu getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 08:49
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    Pandemi sonrası yaptığı çıkışla adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu, dün gece de durduralamadı.

    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda evinde Bodo/Glimt'i konuk eden Milan, rakibini 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi.

    2 GOL 1 ASİST

    İki gol atan Hakan Çalhanoğlu, Lorenzo Colombo'nun kaydettiği golün de asistini yaptı.

    Konuk ekibin gollerini ise 15. dakikada Kasper Junker ve 55. dakikada Jens Hauge attı.

    Hakan Çalhanoğlu ndan 2 gol 1 asist #1

    RAKİP RIO AVE

    Milan, play-off turunda Beşiktaş'ı penaltılarla kupa dışına iten Rio Ave ile karşı karşıya gelecek.

    Hakan Çalhanoğlu ndan 2 gol 1 asist #2

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