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Halis Özkahya, Napoli-Rijeka maçını yönetecek

Halis Özkahya, Napoli-Rijeka maçını yönetecek

Türk hakem Halis Özkahya, Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Napoli-Rijeka maçına atandı. Tecrübeli hakeme Kenan Yılmaz, Mehmet Cem Satman ve Alper Ulusoy yardımcılık edecek.