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Halis Özkahya, Napoli-Rijeka maçını yönetecek
Türk hakem Halis Özkahya, Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Napoli-Rijeka maçına atandı. Tecrübeli hakeme Kenan Yılmaz, Mehmet Cem Satman ve Alper Ulusoy yardımcılık edecek.
- İHA
- 24.11.2020 - 17:06
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, İtalya'nın Napoli ile Hırvatistan'ın Rijeka takımları arasında 26 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu müsabakasını yönetecek.
HAKEM DÖRTLÜSÜ
İtalya'nın Napoli şehrindeki San Paolo Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.