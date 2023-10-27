Hari Vukas: Beşiktaş gibi bir takımın bahanesi, mazereti olamaz Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, 3-1'lik Bodo/Glimt mağlubiyetinin ardından "Riskler aldık, olmadı. Maçı çeviremedik. Beşiktaş gibi bir takımın bahanesi, mazereti olamaz" dedi.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3’üncü maçında Beşiktaş deplasmanda Bodo Glimt’e 3-1 mağlup oldu.

Norveç ekibine galibiyeti getiren golleri 28’inci dakikada Gronbaek, 58’inci dakikada Moumbagna ve 87’nci dakikada Saltnes kaydetti.

Beşiktaş’ın karşılaşmadaki tek golünü ise 90+1’inci dakikada Moe kendi kalesine attı.

Maçın ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, mağlubiyeti değerlendirdi.

"Onları tebrik etmek zorundayız"

Vukas, şunları dedi:

Rakibimiz hak etti. Onları tebrik etmek zorundayız. Bu maç özelinde konuşayım. Çok açık bir maçtı. İki taraf da kazanabilirdi. Biz şansları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi.

"Beşiktaş gibi bir takımın bahanesi, mazereti olamaz"

Hırvat futbol adamı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ne zemin ne iklim bu mağlubiyetin sebebi değil. Biz fırsatları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi. Riskler aldık, olmadı. Maçı çeviremedik. Beşiktaş gibi bir takımın bahanesi, mazereti olamaz.

"Tekrar 3 puan almak zorundayız"

3 puan almak zorunda olduklarını belirten Vukas, şu açıklamayı yaptı:

3 günde 1 maç oynuyoruz. Şu an en önemlisi maç kazanmak, acilen. Bir sonraki maça odaklanmalıyız. Tekrar 3 puan almak zorundayız.

"Toparlanmak için birkaç günümüz var"

Hari Vukas, zor maçlar oynadıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: