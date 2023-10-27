Hari Vukas: Beşiktaş gibi bir takımın bahanesi, mazereti olamaz

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3’üncü maçında Beşiktaş deplasmanda Bodo Glimt’e 3-1 mağlup oldu.
Norveç ekibine galibiyeti getiren golleri 28’inci dakikada Gronbaek, 58’inci dakikada Moumbagna ve 87’nci dakikada Saltnes kaydetti.
Beşiktaş’ın karşılaşmadaki tek golünü ise 90+1’inci dakikada Moe kendi kalesine attı.
Maçın ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, mağlubiyeti değerlendirdi.
"Onları tebrik etmek zorundayız"
Vukas, şunları dedi:
Rakibimiz hak etti. Onları tebrik etmek zorundayız. Bu maç özelinde konuşayım. Çok açık bir maçtı. İki taraf da kazanabilirdi. Biz şansları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi.
"Beşiktaş gibi bir takımın bahanesi, mazereti olamaz"
Hırvat futbol adamı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ne zemin ne iklim bu mağlubiyetin sebebi değil. Biz fırsatları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi. Riskler aldık, olmadı. Maçı çeviremedik. Beşiktaş gibi bir takımın bahanesi, mazereti olamaz.
"Tekrar 3 puan almak zorundayız"
3 puan almak zorunda olduklarını belirten Vukas, şu açıklamayı yaptı:
3 günde 1 maç oynuyoruz. Şu an en önemlisi maç kazanmak, acilen. Bir sonraki maça odaklanmalıyız. Tekrar 3 puan almak zorundayız.
"Toparlanmak için birkaç günümüz var"
Hari Vukas, zor maçlar oynadıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
Aslında zor maçlar oynadık. Deplasmandaki Galatasaray maçı ne kadar zor, anlatmama gerek yok. Bodo, buraya gelen her takıma sıkıntı yaratıyor. Kötü sonuçlar aldık ama unutmak, pozitif bakmak zorundayız. 2 maç kaybettik ama toparlanmak için birkaç günümüz var. Bu kötü durumu pozitife çevirmeliyiz.
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