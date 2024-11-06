Henrik Rydström: Maçı hak eden taraf bizdik

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında İsveç ekibi Malmö, deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu.

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"MAÇI HAK EDEN TARAF BİZDİK"

Rydström, sözlerine şöyle başladı:

Yakaladığımız net fırsatlar var. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Beşiktaş yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırdı. Biz ise gole çeviremedik. Yediğimiz golden sonra düşüş yaşadık, toparlanamadık. Maçı hak eden taraf bizdik.

"SAVUNMAYI İYİ YAPAMADIK"

Kanat hücum aksiyonlarında birebirde daha iyi olmaları gerektiğinde vurgu yapan Rydström, şu şekilde konuştu:

Ama biz bunları iyi değerlendiremedik. Üçüncü bölgede daha üretken olmak için değişiklikler yaptık. Oyun ritmimizi maalesef bulamadık. Kenar ortalarında kompakt olmamız gerekirdi. Savunmayı iyi yapamadık.