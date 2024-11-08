Hollanda basını, AZ Alkmaar'ın Fenerbahçe'yi yenmesine şaşırdı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu.

AZ Alkmaar'ın genç futbolcularının ağırlıklı olduğu bir kadroyla Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesi, Hollanda basınında sürpriz olarak nitelendirildi.

"TÜRK KULÜBÜ NE YAŞADIĞINI BİLMİYORDU"

Beğenilen gençlerin, sorunlu AZ'ye Fenerbahçe'ye karşı güzel bir zafer kazandırdığı ve takıma hayat verdiği De Telegraf haberinde "Sefil seriye son verdiler" başlığı atıldı.

Haberde ise şu yorum yapıldı:

Neredeyse ilk 11 oluşturulabilecek bir dizi eksik nedeniyle AZ Teknik Direktörü Maarten Martens, 2023 Gençler Ligi'nin ünlü takımının yeteneklerini F.Bahçe karşısında görme fırsatı buldu. Türk kulübü ne yaşadığını bilmiyordu ve Alkmaar'a 3-1 yenildi.

"AZ, FENERBAHÇE'Yİ KENARA İTTİ"

Voetbal Primeur ise "AZ, gençleriyle sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'yi kenara itti" başlığını atarken oldukça genç bir kadroya sahip olan Maarten Martens'in takımının önemli bir galibiyet aldığına vurgu yaptı.

SMIT ÖVÜLDÜ

Gençlerin üst düzey performansına dikkat çekilen Hollanda basınında, 18 yaşındaki Kees Smit başlıkları süsledi.

Algemeen Dagblad, "Genç AZ, Fenerbahçe'yi geçti, Kees Smit başrolü üstlendi" başlığını seçerken NOS, "AZ, 18 yaşındaki Smit'in de katkısıyla Fenerbahçe'yi geçti" başlığını attı.

Nordhollands Dagblad ise "Gençler A'dan Z'ye ışıkları yaktı: Fenerbahçe'ye karşı kazanılan zafer karanlık bir döneme son verdi" spotlarıyla AZ Alkmaar'ın zaferini sayfalarına taşıdı.