Hüseyin Yücel'den Maccabi Tel Aviv maçı için sert açıklama İsrail basınında çıkan "Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahada oynanabilir" iddiaları üzerine siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel'den sert bir yanıt geldi.

Haber Merkezi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirilmişti.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü ve Beşiktaş dördüncü torbadan kuraya girdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile karşı karşıya gelecek.

"TARAFSIZ SAHADA OYNANACAK"

Yaşanan bu gelişme üzerine İstanbul'da oynanması gereken Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İsrailli yayın organı Walla'da yer alan habere göre ;Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadelenin tarafsız bir sahada oynanabileceği ileri sürüldü.

Haberde, "Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanması mümkün görünmüyor. Karşılaşma, tarafsız sahada oynanacak." ifadelerine yer verildi.

"ÇOK ÇEKİNİYORLARSA TURNUVADAN ÇEKİLSİNLER"

Bu iddialar sonrasında ise Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, açıklamalarda bulundu.

Tivibuspor'a konuşan Yücel, şunları dedi:

İsrail basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi öyle basketbol maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. Pazartesiden itibaren UEFA nezdinde çalışmalara başlayacağız. Kabul edeceğimiz bir şey değil. Çok çekiniyorlarsa İstanbul'a gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler.

"ÖNCELİĞİMİZ KANAT TRANSFERİ"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Yücel, şu sözleri sarf etti:

Şu anda önceliğimiz kanat transferi. Sonra sol bek. Kanat oyuncularımızda liste hazır. Önce oyuncu göndermemiz gerekiyor. Aksi halde lisansını alamayız. İlk hedefimiz oyunculardan çıkmak birkaç gün içinde.

"ABOUBAKAR İLE ORTA NOKTADA BULUŞMAK ZORUNDAYIZ"

Vincent Aboubakar'ın geleceği hakkında konuşan Yücel, şu ifadeleri kullandı:

Aboubakar gitmek istemediğini, giderse tüm ücretini talep edeceğini söyledi. Ancak transfer döneminin sonuna az kaldı. Bence söylemler değişecektir. Orta noktada buluşacağız diye umuyorum. Buluşmak zorundayız.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

26 Eylül - Ajax-Beşiktaş

3 Ekim - Beşiktaş - Eintacht Frankfurt

24 Ekim - Lyon - Beşiktaş

6 Kasım - Beşiktaş - Malmö

28 Kasım - Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv

12 Aralık - Bodo Glimt - Beşiktaş

22 Ocak - Beşiktaş - Athletic Bilbao

30 Ocak - Twente - Beşiktaş