Ianis Hagi: Benim için İstanbul'da oynamak çok önemli

AA

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Rangers'ın Rumen futbolcusu Ianis Hagi açıklamalarda bulundu.

Hagi, İstanbul'da oynamalarının kendisini motive eden önemli bir unsur olduğunu kaydetti.

"İSTANBUL'DA AİLECE ANILARIMIZ VAR"

Çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen Hagi, "İstanbul'da doğdum. Burada ailece çok anılarımız var. Hepsi iyi anılar. Yarının tadını çıkaracağım. Benim için önemli bir gün. Hazır olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

"BENİM İÇİN İSTANBUL'DA OYNAMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Babası Gheorghe Hagi ile maçlardan önce ve sonra konuştuğunu aktaran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu şunları dedi:

"Babam, Avrupa maçlarının zorluğunu çok iyi biliyor. O da Türkiye'yi çok iyi bilen bir insan. Genel olarak şunu söyleyebilirim ki, benim için İstanbul'da oynamak çok önemli. İstanbul, daha iyi oynamam için beni motive eden bir unsur. En büyük motivasyonum Rangers'ı sahada en iyi şekilde temsil etmek. Rangers için kanımın son damlasına kadar mücadele ettim. Yarın da aynısını yapacağım."

"AVRUPA'DA OYNAMAYI İPLE ÇEKİYORUM"

Rangers ile 2025-2026 sezonu sonunda sözleşmesinin sona ereceğinin hatırlatılması ve adının Türk takımlarıyla anılmasına ilişkin bir soruyu Ianis Hagi, "Şu anda geleceğim hakkında konuşmak doğru değil. Tamamen Rangers'a ve yarınki maça odaklıyım. Avrupa'da oynamayı iple çekiyordum. Çok heyecanlıyım. Kariyerim için konuşmak şu an mantıklı değil. Futbolda her şey çok hızlı değişir." şeklinde yanıtladı.