Iberia'yı eleyen Başakşehir, Konferans Ligi'nde Play-Off'ta
Haber Merkezi

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’nda rövanş maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Çağdaş Atan yönetmendeki temsilcimiz ile Levan Korghalidze’nin çalıştırdığı ekibi Iberia, Polonyalı hakem Pawel Raczkowski’nin düdük çaldığı müsabakada Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Başakşehir, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek adını Play-Off Turu'na yazdırdı.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Mücadeleye iyi başlayan turuncu-lacivertliler, etkili ataklara rağmen golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 berabere bitti.

BAŞAKŞEHİR, PIATEK'LE ÖNE GEÇTİ

İkinci yarıda baskısını sürdüren Başakşehir, 50. dakikada Krzysztof Piatek ile 1-0 öne geçti.

PELKAS, SKORU BELİRLEDİ

Gol sonrası üstün oyununu sürdüren temsilcimiz, 61. dakikada Dimitrios Pelkas'ın frikikten attığı golle farkı ikiye çıkarırken maçı da 2-0 kazandı.

BAŞAKŞEHİR TURU GEÇTİ

İlk maçta deplasmanda 1-0 galip gelen Başakşehir, toplamda 3-0'lık skorla turu geçen taraf oldu.

RAKİP İRLANDA EKİBİ

Turuncu-lacivertliler Play-Off turunda ise Sabah'ı eleyen İrlanda ekibi St. Patricks ile karşılaşacak.