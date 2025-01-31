Galatasaray ve Fenerbahçe'den kura yorumları

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşirken, çift maçlı eleme sisteminin uygulanacağı play-off turunda ilk maçı 13 Şubat Perşembe günü Hollanda'da, rövanşı ise 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.

Organizasyondaki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Belçika ekiplerinden Anderlecht ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler, 13 Şubat'ta ilk maçını Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda, ikinci maçını ise Belçika'da oynayacak.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar eşleşmesini değerlendirdi.

"İYİ OYUNLA TURU GEÇERİZ UMARIM"

İbrahim Hatipoğlu, şunları dedi:

Aslında Hollanda, bu sefer bu gruptan iki kere gittiğimiz bir ülkeydi. Yine Hollanda takımıyla eşleştik. Dolayısıyla çok sürpriz olmadı. İki tane takımdan biri gelecekti, çok denk iki takımdı. Bizim adımıza aslında bu turda direkt ilk 8'e kalarak devam etmek istiyorduk. Dün akşam arzu ettiğimiz bir sonuçla ayrılamadık. Son 16 öncesi bir daha karşılaşacağız. İyi bir rakiple oynayacağız. Alkmaar, deplasman olarak daha yakın olduğumuz, çok taraftarımızın olduğu bir ülkede. Geçen sefer 1-1 kaldık, çok hayıflandık. İyi oyunla turu geçeriz umarım.

"FİNALE ULAŞMAYI ARZULUYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Hatipoğlu, şu sözleri sarf etti:

Bizim için önemli olan son 16 turuydu, orayı planlıyorduk hep. İki İngiliz takımından biri olacak; Tottenham ve Manchester United. Manchester United ile geçen sene aynı gruptaydık. Biz önce AZ Alkmaar'ı geçmeyi, sonra hangisi olursa olsun finale ulaşmayı arzuluyoruz.

Öte yandan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"ALLAH GÖNLÜME GÖRE VERDİ"

Eşleşmeyi değerlendiren Acun Ilıcalı, şunları dedi:

Şahsi olarak düşüncemi söyleyeyim, Allah gönlüme göre verdi. Bizim için bence güçlü rakiplere bakınca en güçlü rakiplerden biri değil. Kötü bir kura çektik asla demem. Çok iyi bir kura demem ama iyi bir kura derim.

"MUTLUYUZ, UMUTLUYUZ"

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki performansından memnun olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizde bazı şeyler futbol tabii ki herkesin kendi yorumunu yapacağı bir spor, saygı duyuyorum tabii ki, herkesin görüşü olabilir ama Fenerbahçe'nin Avrupa'daki performansını son derece tebrik ediyoruz, memnunuz. En önemli sebebi çok az takımın başına gelebilecek şeyler bizim başımıza geldi. Bazı oyuncularımızı Avrupa listesi kapandığı için UEFA listesine yazamadık. Bazı futbolcular listeye giremedi. Oyuncularımız sakatlandı. Ferdi'yi kaybettik. Onun üzerine Oosterwolde'nin sakatlığı gerçekleşti. Sakatlıklar üst üste geldi. Kadro daraldı. En kritik maçta kart cezalısı falan derken... Hayatımda ilk kez gördüğüm kardeşlerimle seyahat ettim Danimarka'ya. En zor kurayı çeken 3 takımdan biri Fenerbahçe'ydi. Bu kadar negatif durum üzerine takımımızın bu turdan çıkması gayet başarılı. Bundan sonra Anderlecht önemli bir takım ama Belçika takımlarına karşı ülkemizin bir başarısı vardı. Mutluyuz, umutluyuz.

"BİZİM HEDEFİMİZ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUKTUR"

Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, şu sözleri sarf etti:

Bizim hedefimiz her zaman şampiyonluktur. Tartışılacak bir şey yok. Fenerbahçe'nin başka bir hedefi olamaz.

"FENERBAHÇE'DE PAZAR GÜNÜ YENİ DÖNEM BAŞLIYOR"

Acun Ilıcalı ayrıca, şu ifadeleri de kullandı:

Biz taraftarımızla, futbolcularımızla, yönetimimizle bu yola baş koyduk. İlk günden beri aynı şeyi söylüyoruz, iyi kadro kuracağız, iyi hoca getireceğiz dedik. Hocamızı kimsenin tartışma lüksü yok Türkiye'de. Hocamıza istediği kadroyu verdik. Daha da iyisini vereceğiz. Biz yönetim olarak, yönetici arkadaşlarımla birlikte, başkanımız başta olmak üzere elimizden gelen tüm desteği vermek istiyoruz. Kadromuzu daha da güçlendirmek istiyoruz. Başkanımız zaten bu konuda gözünü karartmış durumda. Taraftarımız da bunu görüyor. Biz de sonuna kadar arkasındayız başkanımızın. Başkanımızla beraber taraftarımızın hayalini kurduğu yükselte yükselte kuracağız. Bu kadro en iyi kadro mudur, daha iyisini yaparsın. Futbol dinamik bir spor. Amacımız hep daha iyisi, daha iyisi. Bu sahaya da yansıyacak. Kadıköy'de bir şölen olacak pazar günü. Sezon yeniden başlayacak. Birlik beraberlik şovu yapacağız. Kenetlendik, tek yumruk sahada olacağız. Fenerbahçe için yeni bir dönem başlıyor pazar günü.

"BAŞKANIMIZIN DÜNYASAL GÜCÜNÜ KULLANDIK"

Milan Skriniar transferinde Başkan Ali Koç'un büyük payı olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, şu açıklamada bulundu: