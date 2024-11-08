İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya yanıt

İHA

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, konuk ettiği İngiliz temsilcisi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN GÜCÜNE HEPSİ BİR KEZ DAHA TANIKLIK ETTİ"

Futbolseverlerin tarihi bir maça daha tanıklık ettiğini dile getirerek sözlerine başlayan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray, yabancı takımlara karşı kurucu başkanımız Ali Sami Yen'in verdiği hedef doğrultusunda bugün bir İngiliz takımını müthiş bir oyun ve istatistik rekorları kırarak yendi. Bunun gururunu yaşıyoruz. Bu başarıyı bize yaşatan teknik ekibimize, futbolcularımıza, tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir gururla izledik maçı. Süper Lig'de olduğu gibi Avrupa Ligi'nde de biz rekorları kıra kıra yolumuza devam ediyoruz. Bugün herhalde tüm futbolseverler, İngiltere'dekiler dahil çok büyük keyifle maç izlemişlerdir. Galatasaray'ın gücüne hepsi bir kez daha tanıklık etti. Biz bu kupaya başlarken bir hedef koymuştuk; final oynamak istiyorduk. İlk hedefimiz de ilk 8'e girmekti. Bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz.

"ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMALARINA CEVAP"

Sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına da cevap vererek, şu şekilde konuştu:

Öncelikle bu hafta Türk takımları için başarılı geçsin. Başarı dileklerimizi iletelim. Umarım bu gecenin sonunda tüm Türk takımları ülkemize galibiyetle dönerler. Bizim hakem hatalarına rağmen 2 yıldır şampiyon oluyoruz diye bir açıklamamız olmuştu. En büyük hatalar aleyhimize yapıldı, buna rağmen bir algı yapılmaya çalışılıyordu. Bu algının doğru olmadığını tarafsız bir hakem heyeti kurularak bunların incelenmesiyle çok rahat görülebileceğini belirtiyorduk. Son açıklamamızdan sonra bir diyalog çağrısı geldi Fenerbahçe'den. Bu çağrıya cevap olarak da ben kendisini aradım. Aramızdaki tüm diyalog 4-5 tane telefon konuşmasından ve birkaç tane yazışmadan ibaret. Bugün kulübümüze saat 15.40 gibi bir belge gönderildi. Bizim aramızdaki kayıtların ve mesajların paylaşılmasını istiyorlardı ve bize 16.30'a kadar süre tanımışlardı. Evet, bizim aramızda hakem isimleri konuşuldu. Bunun milli arada yapılabilirliği konuşuldu. Bunlar üzerinde hakem konusunda bir şekilde ortak bir görüş oluştu ancak aramızda kesin anlaşma olmadı. Böyle bir anlaşma olsaydı bunun duyurusu iki tarafın ortak açıklamasıyla yapılırdı. Hiçbir bilgimiz olmadan kendileri tarafından bu süreç bir sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. Daha henüz nasıl yapılacağına dair konuşulacak çok şey varken. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum; biz bir terazi kurmaya ve bir takım şeyleri adilce ölçmeye çalışıyorduk. Ancak bu terazi onlar tarafından devrildi. Bu saatten sonra biz yine aynı iddiadayız. Ama bu iddiayı yapabilmemiz için karşımızda güvenilir ve ciddi bir muhatap olması gerekir. Biz her defasında iyi niyetle bu çabalarımızı gösterdiğimizde hep hayal kırıklığına uğradık. Ben bundan dolayı, yanlış bir diyaloğa girdiğim için tüm Galatasaray camiasından özür diliyorum.

"OSIMHEN BURAYA GELDİĞİNDEN BERİ SÜREKLİ SÖZLEŞMESİ TARTIŞILIYOR"

İbrahim Hatipoğlu, "Osimhen'in bonservisini alacak mısınız?" sorusuna da şu cevabı verdi:

Osimhen'i burada olmasından dolayı tüm Galatasaraylıların, tüm futbolseverlerin keyifle, gururla izlemeleri gerekiyor. Osimhen buraya geldiğinden beri sürekli sözleşmesi tartışılıyor. Dünyadaki çok önemli oyunculardan biri. Bir fırsat transferi oldu ve onun da Galatasaray'da oynama isteğiyle bugün 1 yıllık kiralık olarak aramızda. Elbette herkes Osimhen'in alınmasını ister. Ama unutulmaması gereken şey çok ciddi bir bütçesi ve talipleri olan bir oyuncu. Alırız gibi konuşmalar yapmanın hiç anlamı yok. Osimhen, haziran ayına kadar bizimle. Önümüzde uzun bir süreç var. Elbette tekrar fırsatları zorlarız. Vakti geldiğinde böyle büyük bir oyuncunun bizimle devam etmesi için elimizden gelen gayreti gösteririz.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenerek turnuvaya veda etmelerinin ardından, "UEFA Kupası'nı kazanmıştık. Neden böyle bir hikayede finali hedefleyip finale ulaşmayalım" şeklindeki konuşmalarının hatırlatılması üzerine Hatipoğlu, şunları dedi:

Young Boys maçından sonra bizim için Şampiyonlar Ligi'nin kapandığını ve ama yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefiyle yolumuza devam edeceğimizi söylemiştim. Allah'a şükürler olsun bugün bunun sinyallerini sahada veren güçlü bir takımımız var. Transferleri tamamladığımız zaman takımımızın gücünün nasıl bir seviyeye ulaştığını tahmin ediyorduk. Bugün bu tahminlerimizin büyük oranda tuttuğunu, çok güçlü ve istekli bir takıma sahip olduğumuzu, sahada, izleyenlere keyif veren, maçlarda tüm Galatasaraylıları mutlu eden bir takım var. Bu mutluluğun zirvesi de elbette Bilbao'daki final. Umarım Allah bize bu fırsatı verir. 25 yıl sonra tekrar Türkiye'ye futbolda bir Avrupa kupasını Galatasaray getirmiş olur.

"BU MUTLULUĞUN ZİRVESİ ELBETTE BILBAO'DAKİ FİNAL"

Sarı-kırmızılı yönetici, hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de birçok istatistikte zirvede olduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

Şunu net söyleyeyim; yapı deniyor, Galatasaray 4 maç oynamış. Bu 4 maç sonunda en çok şut atan, en çok pozisyona giren, 3 maçta en çok üst üste 8 net pozisyondan daha fazla gol pozisyonuna giren Avrupa Ligi kurulduğundan beri tek takım. Süper Lig'de de en çok galip geleniz, en çok gol atanız, en çok gol pozisyonuna gireniz. Bugün bir İngiliz takımına karşı 28 şut atmışız. Ceza sahasında 40 kere topla buluşmuşuz. Bunlar yapılarla olacak şeyler değil. Burada çalışacaksınız, emek vereceksiniz. 11 ay hocamız, teknik heyetimiz, scoutumuz çalışıyor. Belki hayatlarında sadece 4 hafta tatil yapabiliyorlar. Bu emeğe saygı duymak lazım. Bugün Galatasaray nasıl emek vererek bir takım kurduğunu ve bu takımı nasıl iyi antrene ederek, iyi oyuncuları bir araya getirip güzel futbol oynatarak taraftarını mutlu edeceğinin en büyük kanıtını sahada gösterdi. Her şey sahada net olarak görünüyor. Kim, nasıl oynuyor, ne kadar gol pozisyonuna gidiyor, ne kadar gol atıyor. Bunlara en somut şey bu. Hani somut deniyor ya işte somut olan istatistikler.

"HER ŞEY SAHADA NET OLARAK GÖRÜNÜYOR"

Sarı-kırmızılı yönetici, hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de birçok istatistikte zirvede olduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: