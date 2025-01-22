Immobile: Takım olarak sevinmemeye çalıştık

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin yedinci haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Ciro Immobile açıklamalarda bulundu.

Bolu'daki yangın nedeniyle hayatını kaybedenler için üzüntüsünü dile getiren Immobile, şunları söyledi:

"SEVİNMEMEYE ÇALIŞTIK"

Bolu'daki trajik olayda ailelerini kaybedenler için gerçekten çok üzgünüm. Takım olarak galibiyeti abartmamaya çalıştık. Çok önemli bir karşılaşma oynadık ve rakip oldukça zorluydu. Ancak iyi bir futbol sergileyerek bu galibiyeti aldık. Bu, grupta ilerleme şansımızı artıracak bir sonuç oldu.